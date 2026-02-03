Marta Zenoni accarezza il record italiano dei 1500 | esordio convincente in sala

Marta Zenoni ha fatto il suo debutto stagionale sui 1500 metri al Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour. La atleta italiana ha mostrato sicurezza in sala, accarezzando il record nazionale e lasciando buona impressione alla prima uscita dell’anno.

Marta Zenoni ha fatto il proprio debutto stagionale, cimentandosi sui 1500 metri al Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). L'azzurra ha fornito una prestazione solida nell'impianto ceco, accarezzando il già suo record italiano sulla distanza in sala: lo scorso anno si espresse in 4:03.59 in Lussemburgo, in questa occasione ha fermato il crono su 4:03.77. Appena 18 centesimi hanno separato la bergamasca dal suo primato, a dimostrazione di una condizione di forma già convincente quando mancano meno di due mesi ai Mondiali Indoor (dal 20 al 22 marzo a Torun, Polonia).

