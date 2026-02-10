zaynab dosso e giada carmassi cercano conferme a belgrado ci sono weir ceccarelli e baffour

Questa settimana, a Belgrado, Zaynab Dosso e Giada Carmassi cercano di confermare le loro prestazioni. Sono in corsa insieme ad atleti come Weir, Ceccarelli e Baffour. Il circuito mondiale indoor di livello gold riparte oggi pomeriggio, con le gare che si svolgono a partire dalle 16.

Il World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante) ripartirà da Belgrado nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio (dalle ore 16.00 alle ore 19.00). Sarà la capitale della Serbia a ospitare un appuntamento ormai classico del calendario invernale che conduce ai Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La sesta tappa del circuito sarà importante per i colori italiani, visto che saranno al via diversi atleti di riferimento in piena fase di rodaggio verso la rassegna iridata in sala. Zaynab Dosso si rimetterà in gioco sui 60 metri dopo la vittoria conquistata settimana scorsa a Ostrava con l’ottimo tempo di 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

Valentina Gemetto ha stabilito un nuovo record italiano dei 5000 metri indoor, una disciplina poco praticata e il cui primato risaliva al 1996, quando Claudia Menconi corse in 16:47 a Stoccolma.

