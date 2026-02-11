Zaynab Dosso fa ancora parlare di sé. La velocista emiliana ha vinto i 60 metri del Meeting di Belgrado, portando a casa un’altra vittoria importante nel circuito World Indoor Tour. Ha corso in modo devastante, stabilendo un record italiano a un centesimo e dimostrando di essere in forma eccellente. Dopo il successo di otto giorni fa a Ostrava, si conferma tra le migliori al mondo sui piani alti dell’atletica indoor.

Zaynab Dosso ha vinto i 60 metri del Meeting di Belgrado, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala): secondo successo consecutivo ai piani altissimi del panorama mondiale dopo quello conquistato otto giorni fa a Ostrava (Cechia), ma a impressionare è stato il riscontro cronometrico siglato dalla velocista emiliana sul rettilineo al coperto della capitale serba, dove ha messo in mostra uno stato di forma davvero rimarchevole. La Campionessa d’Europa e argento mondiale in carica ha stampato un superbo 7.02, fermandosi ad appena un centesimo dal suo record italiano siglato lo scorso anno in occasione del trionfo continentale sotto al tetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zaynab Dosso devastante! Accelerazione pirotecnica e record italiano a un centesimo, che vittoria gold

Approfondimenti su Zaynab Dosso

Zaynab Dosso ha conquistato la vittoria a Ostrava con una sciabolata morbida.

Zaynab Dosso si è fatta notare a Belgrado con una corsa esplosiva nei 60 metri.

Ultime notizie su Zaynab Dosso

