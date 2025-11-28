X Factor 2025 Sky e NOW i quattro finalisti pronti alla sfida di Napoli con Laura Pausini

Una semifinale da record porta rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo all’ultima notte del talent Sky e NOW mentre l’Arena festeggia ascolti, voti e interazioni mai così alti nelle ultime edizioni I giochi sono fatti, X Factor 2025 ha decretato, in una serata da record su tutti i fronti, i suoi 4 finalisti che si giocheranno la vittoria giovedì 4 dicembre dalle 21:00 sul palco di Piazza del Plebisc. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - X Factor 2025 Sky e NOW, i quattro finalisti pronti alla sfida di Napoli con Laura Pausini

