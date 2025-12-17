Regionali post-Tomasi e la Lega | Noi seri e concreti pronti alla sfida

Dopo le elezioni regionali, la Lega si confronta con le sfide del post-Tomasi, puntando su una strategia di riorganizzazione e rafforzamento in vista delle prossime amministrative. Con un assessore e una consigliera uscente, il partito si presenta pronto alla sfida, sottolineando il proprio impegno e la concretezza della propria proposta politica.

PISTOIA Fra chi si è dovuto leccare maggiormente le ferite dopo le elezioni Regionali c’è sicuramente la Lega che sta cercando di riorganizzarsi, e rafforzarsi, in vista dell’appuntamento delle amministrative al quale si presenterà con un assessore (Alessio Bartolomei) e una consigliera uscente (Cinzia Cerdini). E proprio la capogruppo del Carroccio in consiglio comunale è al lavoro, insieme ai colleghi di partito, per capire il ruolo che ci potrà essere nella coalizione di centrodestra ecome ripartire dopo la fine dell’era Tomasi. Cerdini, stiamo per arrivare alla fine del mandato: che valutazione può dare di questi anni e, come Lega, siete stati favorevoli o meno alla decisione di Tomasi di lasciare anzitempo? "Siamo ormai al termine di un percorso intenso, che ha richiesto impegno: la Lega ha sempre mantenuto un approccio serio e concreto, lavorando nell’interesse della città. Lanazione.it

