Zanetti a Bormio | Le Olimpiadi sono un evento unico tornare in Valtellina mi ha fatto piacere perché…

Zanetti si è lasciato andare a parole di entusiasmo durante la sua visita a Bormio. Ha detto che le Olimpiadi sono un evento unico e che tornare in Valtellina gli ha fatto piacere. L’atmosfera olimpica e il legame con questa zona gli hanno fatto vivere un momento speciale.

Inter News 24 Zanetti a Bormio ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'atmosfera olimpica e il legame con la Valtellina. La splendida cornice di Bormio ha ospitato un osservatore d'eccezione durante le recenti competizioni di sci alpino. Tra la folla accorsa per assistere al Super G, vinto dal fuoriclasse svizzero Franjo von Allmen, spiccava il volto di Javier Zanetti, storico capitano e attuale vicepresidente dei nerazzurri. Il dirigente argentino, simbolo di professionalità e bandiera intramontabile del club meneghino, ha approfittato della tappa valtellinese per immergersi nello spirito a cinque cerchi.

