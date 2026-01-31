Valtellina Olimpiadi a tutta salute | come sono state potenziate le strutture sanitarie a Bormio So

Venerdì 30 gennaio 2026, a Bormio, sono stati presentati i lavori per rafforzare le strutture sanitarie dell’Alta Valtellina. Le autorità hanno mostrato le nuove strutture pronte a gestire eventuali emergenze durante le Olimpiadi invernali, con interventi che migliorano l’accoglienza e la sicurezza dei visitatori. Ora si aspetta solo il via ai grandi eventi, con il settore sanitario più forte che mai.

Venerdì 30 gennaio 2026, a Bormio, si è svolta la presentazione ufficiale degli interventi strutturali volti a potenziare le infrastrutture sanitarie dell’Alta Valtellina in vista delle Olimpiadi invernali. L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che ha illustrato le novità realizzate a Bormio, Sondalo e Livigno con l’obiettivo di garantire un’assistenza medica efficiente durante i Giochi e un’eredità sostenibile per i territori. I lavori, finanziati con risorse regionali, hanno visto un investimento complessivo superiore ai 4,2 milioni di euro, concentrato soprattutto su Bormio, centro principale degli eventi alpini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le strutture sanitarie di Bormio, Sondalo e Livigno sono state rafforzate in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

La Valtellina si avvicina all'appuntamento con le Olimpiadi Milano Cortina 2026, coinvolgendo la regione con eventi sportivi, cerimonie e momenti di festa.

