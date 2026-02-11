Ylenia uccisa dal fratello | lui accusa Sono solo bugie contro di me

Giuseppe Musella resta in cella. La procura conferma che il sospettato è ancora in carcere, dopo l’omicidio della sorella Ylenia. Lui si difende, dice che le accuse sono solo bugie. La polizia continua a indagare, ma al momento non ci sono altri sospettati. La famiglia è sconvolta, mentre i vicini si chiedono come sia potuto succedere.

"> Giuseppe Musella rimane in carcere: l’omicidio della sorella Ylenia. Giuseppe Musella, un giovane di 28 anni, resta in custodia cautelare accusato di omicidio volontario per la morte della sorella Ylenia, di 22 anni, avvenuta nel Rione Conocal di Ponticelli. Nonostante il suo apparente pentimento e il dolore espresso per la tragedia consumata, la sua versione dei fatti non ha convinto i giudici del tribunale, che hanno ritenuto sufficienti gli elementi per mantenere il giovane in carcere. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui Il Corriere, Musella ha dichiarato che l’episodio fatale sarebbe scaturito da un banale litigio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ylenia uccisa dal fratello: lui accusa, “Sono solo bugie contro di me”. Approfondimenti su Ylenia Musella Ylenia Musella uccisa a 22 anni dal fratello: “Sono stato io. Abbiamo litigato, ho lanciato il coltello mentre era di spalle” Questa mattina a Ponticelli, in via al Chiaro di Luna, la polizia ha trovato il corpo di Ylenia Musella, 22 anni, uccisa dal fratello. Uccisa in casa dal fratello: la morte assurda di Ylenia Musella In un quartiere di Ponticelli, a Napoli, si è consumata una tragedia che ha sconvolto la comunità. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ylenia Musella Argomenti discussi: Ylenia Musella uccisa a 22 anni, confessa il fratello: Volevo dormire, le ho lanciato il coltello; 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Ylenia Musella uccisa a Napoli dal fratello, la 22enne sui social scriveva al suo killer sei tutto per me; Il cane, la lite e la coltellata: Ylenia uccisa dal fratello, inseparabili in stile Gomorra. Ylenia Musella uccisa dal fratello, in un video Giuseppe che aspetta al Pronto Soccorso di Villa BetaniaUn video pubblicato su TikTok mostra che Giuseppe Musella è rimasto al Pronto Soccorso dopo avere accompagnato la sorella Ylenia, da lui ferita mortalmente ... fanpage.it Ylenia uccisa dal fratello: lui accusa, Sono solo bugie contro di me.Giuseppe Musella, un giovane di 28 anni, resta in custodia cautelare accusato di omicidio volontario per la morte della sorella Ylenia, di 22 anni, avvenuta nel Rione Conocal di Ponticelli. Nonostante ... napolipiu.com LETTERA APERTA A DON LUIGI MEROLA Una bella ragazza, Ylenia, è stata uccisa dal fratello pochi giorni fa. Giuseppe, questo il nome dell’assassino, viene mediaticamente linciato. Tra le poche persone che non si uniscono al coro c’è un prete, don Luigi - facebook.com facebook Ylenia Musella, i movimenti del fratello Giuseppe dopo averla uccisa: la ricostruzione. «Così ha iniziato a pi... x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.