Ylenia Musella uccisa a 22 anni dal fratello | Sono stato io Abbiamo litigato ho lanciato il coltello mentre era di spalle

Questa mattina a Ponticelli, in via al Chiaro di Luna, la polizia ha trovato il corpo di Ylenia Musella, 22 anni, uccisa dal fratello. L’uomo ha confessato di averla strangolata durante una lite scoppiata in casa. Secondo la sua versione, ha affermato di aver lanciato un coltello mentre lei era di spalle, e che non aveva intenzione di farle del male. La ragazza è morta sul colpo, e ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire bene la dinamica dei fatti. La famiglia è sotto

Uccisa a 22 anni dal fratello in seguito a una lite: è quanto accaduto a via al Chiaro di Luna a Ponticelli. La vittima, Ylenia Musella, è stata colpita alle spalle con un coltello ed è morta poco dopo essere giunta nell' ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli. Sarebbe stato proprio il fratello Giuseppe a lasciare la sorella con il volto tumefatto e una profonda ferita da arma da taglio alla schiena davanti l'ospedale. Dopo una fuga durata alcune ore, Giuseppe Musella, 28 anni, si è consegnato alla polizia confessando di essere stato lui a uccidere la sorella. "Abbiamo litigato, ho lanciato il coltello mentre era di spalle ma non pensavo di colpirla" avrebbe dichiarato il giovane secondo quanto riferisce La Repubblica.

