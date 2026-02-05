Uccisa in casa dal fratello | la morte assurda di Ylenia Musella

In un quartiere di Ponticelli, a Napoli, si è consumata una tragedia che ha sconvolto la comunità. Ylenia Musella, 22 anni, è stata trovata morta in casa dal fratello. Le prime versioni indicano un gesto violento, ma le indagini sono ancora in corso. La famiglia è sotto shock, e gli investigatori cercano di ricostruire i momenti che hanno portato a questa morte improvvisa e drammatica.

La morte di Ylenia Musella, 22 anni, è avvenuta nel quartiere di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane è stata colpita mortalmente con una coltellata alla schiena al termine di una lite scoppiata all'interno dell'abitazione che condivideva con il fratello maggiore, Giuseppe, 26 anni. La discussione, stando alle prime ricostruzioni investigative riportate da diverse testate nazionali e locali, sarebbe nata per un motivo apparentemente banale: la musica tenuta a volume troppo alto. Lui avrebbe voluto dormire, lei stava ascoltando musica, da lì l'escalation, culminata nell'aggressione.

