Kenan Yildiz riceve il riconoscimento come miglior giocatore del mese di gennaio. L’attaccante turco si è distinto con le sue prestazioni, conquistando il premio dell’Associazione Italiana Calciatori. Ha battuto al fotofinish Martin Baturina del Como, confermando il suo ruolo di protagonista in Serie B.

Il dominio tecnico di Kenan Yildiz trova un riconoscimento ufficiale. Il talento turco è stato eletto Calciatore del Mese di gennaio dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC), superando al fotofinitis la concorrenza di Martin Baturina del Como. Il premio certifica l’impatto devastante del classe 2005 nel nuovo scacchiere di Luciano Spalletti. In un gennaio che ha visto la Juventus collezionare quattro successi, Yildiz si è imposto come leader tecnico assoluto, culminando le sue prestazioni con la rete decisiva che ha blindato il big match contro il Napoli. Secondo la nota ufficiale diffusa dal club bianconero, a convincere i colleghi calciatori non sono stati solo i numeri, ma la “sensibilità tecnica” e l’imprevedibilità che lo rendono oggi uno dei profili più dominanti della Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, Yildiz eletto MVP del mese: il numero 10 trionfa nel premio AIC

Approfondimenti su Yildiz MVP

Yildiz è stato eletto miglior calciatore del mese dall’Associazione Calciatori.

Kenan Yildiz della Juventus è stato scelto come MVP di dicembre 2025, ricevendo il riconoscimento per il secondo mese consecutivo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Yildiz MVP

Argomenti discussi: La Gumina Inter U23, l'attaccante premiato come MVP del mese di gennaio del girone A di Serie C.

Yildiz, adesso è ufficiale: tifosi della Juve in delirioArrivano un importantissimo annuncio di questi minuti su Kenan Yildiz: i tifosi della Juve alzano le braccia al cielo. Cresce l’attesa per la super sfida tra Juve e Roma, valida per la 16esima ... calciomercato.it

Yildiz, ora è ufficiale: terribile notizia per la JuvePessime notizie in casa Juve per quel che riguarda Kenan Yildiz: l'annuncio arriva due giorni dopo il successo contro la Roma Ha disputato l’ennesima grande partita sabato sera contro la Roma, ... diregiovani.it

Juve, problemi per Conceição: rischia di saltare la Lazio Juve in ansia per Conceição. Al rientro da Bergamo ha evidenziato lo stesso problema di Yildiz: sovraccarico all'adduttore, nel suo caso è il destro. Osservato dai preparatori del club, il 7 della Juve facebook

Lazio, rinnovo e Inter: #Yildiz, la settimana per consacrarsi alla Juve x.com