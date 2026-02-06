Yildiz è stato eletto miglior calciatore del mese dall’Associazione Calciatori. Ha battuto la stella del Como di Fabregas, confermando di aver raggiunto un ottimo livello. La sua crescita sotto la guida di Spalletti sembra averlo portato a un risultato importante.

Yildiz vince il premio dell’Associazione Calciatori superando Baturina, premiata la crescita sotto la guida di Spalletti. Il 2026 della Juventus è iniziato sotto il segno del talento più puro e cristallino della sua rosa, un riconoscimento che certifica la definitiva esplosione di un calciatore destinato a segnare un’epoca. Kenan Yildiz è stato ufficialmente eletto come calciatore del mese di gennaio dall’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Si tratta di un premio dal valore specifico notevole, poiché assegnato direttamente dai colleghi che lo affrontano ogni domenica sul rettangolo verde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz eletto come miglior calciatore del mese AIC: i dettagli sul premio. Battuta la stella del Como di Fabregas

Approfondimenti su Yildiz Battuta

Il portiere del Milan, Mike Maignan, ha conquistato il premio come calciatore del mese 'AIC' di novembre.

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è tra i candidati al premio di miglior calciatore del mese di dicembre assegnato dalla Lega Serie A.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Yildiz Battuta

Juventus, Yildiz eletto miglior giocatore del mese dall'Associazione Italiana CalciatoriIl numero 10 bianconero è stato eletto come miglior giocatore di gennaio. msn.com

Yildiz è miglior giocatore del mese di gennaio scelto dall’Aic: il comunicatoLa Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che Kenan Yildiz è stato scelto come miglior giocatore del mese di gennaio dall'Aic: L'inizio di 2026 ha ... tuttojuve.com

Prima convocazione per Holm e Boga con la Juventus La decisione su Yildiz facebook