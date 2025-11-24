Xiaomi 17 Ultra scalda i motori | ecco quando potrebbe arrivare
Xiaomi 17 Ultra è il tassello mancante dell'ultima serie flagship di Xiaomi e quest'oggi parliamo del suo probabile periodo di lancio. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Primi leak per Redmi K90 Ultra: sarà il nostro Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17 Ultra scalda i motori: ecco quando potrebbe arrivare - Xiaomi 17 Ultra è il tassello mancante dell'ultima serie flagship di Xiaomi e quest'oggi parliamo del suo probabile periodo di lancio.
Xiaomi 17 Ultra: nuovo sensore da 200 MP e niente display esterno? - Un nuovo leak anticipa i dettagli sul futuro Xiaomi 17 Ultra: si parla di fotocamera rinnovata con sensore da 200 MP e design posteriore senza schermo secondario.
Xiaomi 17 Ultra avrà una nuova tecnologia per una fotocamera ancora migliore - Xiaomi 17 Ultra potrebbe arrivare in Cina già entro la fine di quest'anno, e dovrebbe essere un nuovo punto di riferimento dal punto di vista delle capacità fotografiche.