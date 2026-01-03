JBL | Will Ospreay finirà in WWE la tentazione è troppo forte

JBL ritiene che Will Ospreay, attualmente in AEW, abbia davanti a sé una futura opportunità in WWE. Durante un'intervista con Video Gamer, l’ex wrestler ha espresso la convinzione che la tentazione di passare alla compagnia di Stamford sarà troppo forte per Ospreay, suggerendo un possibile cambio di squadra nel prossimo futuro. Questa opinione evidenzia le dinamiche di mercato e le scelte dei wrestler tra le principali compagnie di wrestling professionistico.

JBL non ha dubbi: Will Ospreay prima o poi lascerà la AEW per la WWE. Intervistato da Video Gamer sulla possibilità che il wrestler britannico possa un giorno abbandonare la compagnia di Tony Khan per il colosso di Stamford, l’ Hall of Famer ha risposto senza troppi giri di parole. “Probabilmente sì. La tentazione è semplicemente troppo grande per questi ragazzi: fare show negli stadi e i soldi, che immagino siano un po’ di più. La WWE in questo momento è su ogni dannata piattaforma del mondo, in maniera massiccia. La AEW ha una buona presenza, ma non c’è paragone”, ha dichiarato JBL. Il divario di visibilità tra WWE e AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

