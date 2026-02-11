Dopo la sconfitta contro GUNTHER alla Royal Rumble, AJ Styles non ha ancora firmato un nuovo contratto con la WWE. La sua presenza nel roster resta incerta e molti si chiedono se questa sarà l’ultima volta sul ring. Per ora, l’ultimo match ha lasciato più dubbi che certezze sul suo futuro.

AJ Styles potrebbe aver perso un match dal sapore di fine carriera contro GUNTHER alla Royal Rumble 2026, ma il ritiro non è ancora certo, così come non lo è il suo futuro contrattuale con la WWE. Secondo quanto riportato da PWInsider, Styles e la WWE erano in trattativa per un nuovo contratto prima della Royal Rumble. Tuttavia, non essendo stato raggiunto alcun accordo prima dell’evento, la federazione ha deciso di andare avanti con il match contro GUNTHER anche come possibile “ultimo capitolo” della sua carriera. Il futuro di Styles resta incerto. Sebbene le comunicazioni tra le due parti siano ancora in corso, PWInsider ha precisato che non ci sono indicazioni sulla firma di un nuovo accordo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles verso l’addio? Nessuna firma dopo la Royal Rumble

AJ Styles il suo futuro è un vero misteroAJ Styles sembra non aver chiuso definitivamente la sua carriera sul ring, anche se un eventuale ritorno non avverrà a breve termine ... spaziowrestling.it

Il veterano della WWE AJ Styles potrebbe avere ancora qualcosa da dare.Nonostante le dichiarazioni di The Game, non tutti sono convinti che la carriera di AJ sul ring sia giunta al termine. In una recente intervista, l´attuale campione del mondo CM Punk ha accennato al ... worldwrestling.it

