Nelle ultime settimane, un uomo misterioso sta facendo tremare RAW, lasciando tutti con il fiato sospeso. Si pensa che Adam Pearce sia coinvolto nel caos, ma lui rompe il silenzio e nega ogni accusa. Ora si aspetta una risposta chiara, mentre la situazione diventa sempre più tesa nello show della WWE.

Nelle ultime settimane un’uomo misterioso sta creando caos a RAW ed Adam Pearce è stato accusato di aver ricoperto tale ruolo. Un’uomo mascherato ignoto ha attaccato Bron Breakker alla Royal Rumble e nelle ultime settimane si è ripresentato a RAW per attaccare Austin Theory facendogli perdere il match e di conseguenza la qualificazione all’Elimination Chamber che si terrà a Toronto. Paul Heyman e la Vision hanno recentemente accusato il GM di essere stato coinvolto in questa vicenda. Paul Heyman accusa Pearce di essere l’uomo mascherato. Paul Heyman ha recentemente accusato pubblicamente Adam Pearce di aver collaborato con Seth Rollins per distruggere The Vision, infatti l’oracolo si è rivolto ai social subito dopo l’attacco ai danni di Bron Breakker, sostenendo che sarebbe stata la grande serata del badass. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Adam Pearce rompe il silenzio sulle accuse di essere l’uomo mascherato di RAW

Prima di entrare sul ring, Becky Lynch ha già fatto parlare di sé.

Bron Breakker è stato sospeso a tempo indeterminato dopo aver aggredito Adam Pearce durante l'ultima puntata di Raw.

