Bron Breakker è stato sospeso a tempo indeterminato dopo aver aggredito Adam Pearce durante l'ultima puntata di Raw. La sua reazione è stata in risposta alla sconfitta subita contro CM Punk nella precedente settimana. La decisione arriva in un momento di tensione tra il wrestler e la direzione della WWE, evidenziando le conseguenze di comportamenti non conformi alle regole dello show.

Bron Breakker non ha digerito la sconfitta della scorsa settimana contro CM Punk e questa notte a Raw ha perso completamente il controllo. Durante il match tra i suoi compagni di The Vision, Austin Theory e Bronson Reed, contro Dragon Lee e Penta, Breakker ha fatto irruzione colpendo Lee con una devastante spear che ha causato la fine del match per squalifica. Non contento, ha colpito anche Penta con la stessa mossa, mentre Reed ha rincarato la dose con un Tsunami sul luchador. Breakker ha poi concluso il suo sfogo con una seconda spear ai danni di Dragon Lee. Lo scontro con Adam Pearce. Adam Pearce è corso sul ring per affrontare Breakker, visibilmente furioso per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Bron Breakker sospeso a tempo indeterminato dopo aver aggredito Adam Pearce a Raw

