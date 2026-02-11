WTA Doha 2026 Cocciaretto è inarrestabile L’azzurra doma Li e vola ai quarti
Elisabetta Cocciaretto continua a sorprendere. L’azzurra ha battuto Ann Li negli ottavi di finale di Doha, il primo torneo WTA 1000 della stagione. Dopo quasi tre ore di partita, ha vinto 7-6, 5-7 e 6-4, conquistando così il pass per i quarti di finale, un traguardo storico per lei.
Non si ferma la scalata di Elisabetta Cocciaretto. Negli ottavi di finale di Doha, primo torneo WTA 1000 della stagione, la scatenata giocatrice azzurra doma la statunitense Ann Li 7-6(5) 5-7 6-4 in due ore e cinquantacinque minuti e vola ai quarti di finale, prima volta per lei in un 1000. Nel prossimo turno la marchigiana sfiderà la lettone Jelena Ostapenko. La statunitense firma l’1-0 sul rovescio largo dell’avversaria. La marchigiana impatta ai vantaggi sull’1-1 dopo aver annullato palla break. L’americana sigla il 2-1, allunga sul 3-1 sull’errore dell’avversaria dopo uno scambio intenso da fondo, e scappa sul 4-1 dopo aver salvato due possibilità del 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carriera
Dopo una battaglia lunga tre set, Elisabetta Cocciaretto centra un risultato storico.
LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il pass per i quarti in un Master 1000 per la prima volta in carriera
La tennista italiana Cocciaretto batte Li in tre set e si guadagna un posto nei quarti del WTA Doha 2026.
LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l'azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carriera
A che ora Cocciaretto-Ostapenko in tv: data, orario, diretta streaming quarti Wta Doha 2026Elisabetta Cocciaretto batte Ann Li e conquista i quarti di finale nel torneo WTA 1000 di Doha 2026. Per la prima volta accede ai quarti di finale di un torneo 1000 e se la vedrà contro la lettone
GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 11 DOHA Ore 11:30 Cocciaretto vs Li. A. BUENOS AIRES Ore 19:30 Berrettini vs Kopriva
Inizia il match di ottavi di finale tra Elisabetta Cocciaretto e Ann Li a Doha! x.com
