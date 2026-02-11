WTA Doha 2026 Cocciaretto è inarrestabile L’azzurra doma Li e vola ai quarti

Elisabetta Cocciaretto continua a sorprendere. L’azzurra ha battuto Ann Li negli ottavi di finale di Doha, il primo torneo WTA 1000 della stagione. Dopo quasi tre ore di partita, ha vinto 7-6, 5-7 e 6-4, conquistando così il pass per i quarti di finale, un traguardo storico per lei.

