I dipendenti di Woolrich hanno approvato l’accordo sui 139 trasferimenti a Torino. Le assemblee sindacali hanno dato il via libera, chiudendo così la fase di consultazione. Ora si aspetta solo l’ufficializzazione dell’intesa per avviare le operazioni.

Bologna, 11 febbraio 2026 – È arrivato l’ok dalle assemblee sindacali all’intesa sui 139 trasferimenti a Torino della Woolrich. Oltre il 90% dei dipendenti di Bologna ha approvato l’accordo con la proprietà BasicNet alla bozza d’intesa trovata in Regione quasi due settimane fa, durante un incontro alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Paglia, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, il capo di Gabinetto della Città Metropolitana delegato al Lavoro Stefano Mazzetti, le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, i delegati dei lavoratori e la direzione di Basicnet. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Woolrich, accordo raggiunto: i dipendenti hanno votato ‘sì’

Approfondimenti su Woolrich Accordo

La vertenza Woolrich si avvicina a una conclusione.

La vertenza Woolrich a Bologna si conclude con un accordo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Woolrich Accordo

Vertenza Woolrich, raggiunto l’accordo: incentivi per chi si trasferisce o se na vaI 109 lavoratori resteranno a Bologna fino a marco 2027. La nuova proprietà si impegna anche ad attivare ammortizzatori sociali ... msn.com

Crisi Woolrich: accordo tra azienda e lavoratoriL’intesa prevede forti incentivi per i trasferimenti, ma offre anche la possibilità di rimanere a Bologna fino al 2027 ... bolognatoday.it

Il 30 gennaio, presso la Regione Emilia-Romagna è stata definita l’ipotesi di accordo a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di Woolrich Europe. Durante... - facebook.com facebook