Vertenza Woolrich raggiunto l’accordo | incentivi per chi si trasferisce o se na va

La vertenza Woolrich si avvicina a una conclusione. Dopo settimane di tensioni, le parti hanno trovato un accordo che prevede incentivi per chi decide di trasferirsi a Torino o di lasciare l’azienda. I trasferimenti sono stati rinviati al marzo del 2027, dando tempo ai lavoratori di valutare le offerte. La trattativa ha portato a un risultato che potrebbe cambiare il destino dello stabilimento bolognese.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Trasferimenti che slittano a fine marzo 2027, incentivi per chi è disponibile a traslocare a Torino e anche per chi sceglie di uscire dall’azienda. È in sintesi quanto contenuto in un accordo che sarà presentato alle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori per avviare la trasformazione del gruppo Woolrich di Bologna passato alla nuova proprietà BasicNet. L’intesa, raggiunta nel tavolo della vertenza in Regione Emilia-Romagna, riguarda i 139 lavoratori e lavoratrici di Woolrich Europe ( 109 a Bologna e 30 a Milano ), per i quali la proprietà aveva annunciato la decisione unilaterale del trasferimento nella sede di Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 27 gennaio 2025 – La trattativa tra i rappresentanti di Woolrich e i sindacati si blocca di nuovo.

La vertenza Woolrich prosegue, con i sindacati che confermano il lavoro su possibili scioperi.

