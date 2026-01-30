Vertenza Woolrich raggiunto l’accordo | incentivi per chi si trasferisce o se ne va

La vertenza Woolrich a Bologna si conclude con un accordo. L’azienda ha deciso di spostare i trasferimenti al 31 marzo 2027 e offre incentivi sia a chi decide di trasferirsi a Torino, sia a chi opta per uscire dall’azienda. I lavoratori avranno più tempo per prendere una decisione e riceveranno sostegni economici per cambiare strada. La fase di trattativa si è conclusa con un’intesa che mira a tutelare i dipendenti e a trovare una soluzione condivisa.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Trasferimenti che slittano a fine marzo 2027, incentivi per chi è disponibile a traslocare a Torino e anche per chi sceglie di uscire dall'azienda. È in sintesi quanto contenuto in un accordo che sarà presentato alle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori per avviare la trasformazione del gruppo Woolrich di Bologna passato alla nuova proprietà BasicNet. L'intesa, raggiunta nel tavolo della vertenza in Regione Emilia-Romagna, riguarda i 139 lavoratori e lavoratrici di Woolrich Europe ( 109 a Bologna e 30 a Milano ), per i quali la proprietà aveva annunciato la decisione unilaterale del trasferimento nella sede di Torino.

