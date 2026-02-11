Wolff rivela | La Power Unit di riferimento è la Red Bull dispongono di molta più energia

La tensione tra Mercedes e Red Bull sale a pochi giorni dall’inizio del mondiale 2026. Wolff ha rivelato che la Power Unit di riferimento è quella della scuderia austriaca, che dispone di molta più energia rispetto alle altre. La questione delle prestazioni e della gestione dell’energia diventa sempre più centrale, mentre i team si preparano a sfidarsi in una stagione che promette grandi sorprese.

La vigilia del mondiale 2026 mette al centro della scena la discussione sulle prestazioni della power unit e sulla gestione dell’energia, con la Red Bull indicata come punto di riferimento. I test prestagionali hanno mostrato dati sorprendenti, già evidenti tra Barcellona e l’avvio delle prove a Sakhir. Nel contesto delle valutazioni, la power unit della casa anglo-austriaca si è imponuta come benchmark. La situazione descrive una gestione dell’energia notevole, in grado di offrire picchi di velocità superiori rispetto agli avversari. La vettura guidata da Max Verstappen ha mostrato una tendenza a sfruttare l’energia su rettilinei, non limitandosi a un singolo giro ma mantenendo una sequenza di tornate con disponibilità costante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Wolff rivela: "La Power Unit di riferimento è la Red Bull, dispongono di molta più energia Approfondimenti su Wolff Red Bull Power Unit sotto la lente della FIA: via libera a Mercedes e Red Bull? Ferrari e le altre rischiano grosso F1, vertice tra FIA e produttori di Power Unit per il caso del motore ‘truccato’ di Mercedes e Red Bull La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Wolff Red Bull Mercedes, Wolff: La nostra Power Unit è legale, gli altri si diano una mossaIl team principal della Mercedes respinge le accuse di alcuni team avversari sulla legalità della Power Unit Mercedes: Gli altri si diano una mossa. Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in ... sport.sky.it Wolff ‘avvocato difensore’ della Mercedes: La power unit è legale, il resto sono ca****eIl Team Principal della Mercedes rispedisce al mittente le accuse dei team sulla presunta irregolarità della power unit delle Frecce d'Argento ... formulapassion.it James Vowles difende la power unit Mercedes dalle polemiche regolamentari e ribadisce che la Formula 1 deve restare meritocratica. Intanto la Williams ammette il ritardo accumulato dopo aver saltato i test di Barcellona, ma punta sui sei giorni in Bahrain per - facebook.com facebook Arriva la vittoria della #Ferrari sul caso Power Unit, Mercedes pronta a finire in tribunale x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.