Milano ancora senza identità la donna trovata morta in un cortile Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza

A Milano, nel quartiere di via Paruta, è stato rinvenuto il corpo di una donna senza identità. La vittima, trovata semisvestita con segni sul collo, è al centro di indagini. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza per chiarire le circostanze del decesso. Le autorità continuano a lavorare per identificare la donna e ricostruire quanto accaduto.

Non ha ancora un nome la donna il cui corpo è stato ritrovato ieri, semisvestito e con segni sul collo, in un cortile di via Paruta, alla periferia Nord di Milano. Dalle testimonianze raccolte dai carabinieri che indagano coordinati dal pm Antonio Pansa, nessuno degli abitanti della zona l'ha riconosciuta. Senza esito, al momento, le ricerche nelle banche dati in uso alle forze dell'ordine e pure quelle nei centri di accoglienza e nelle comunità per persone in difficoltà di Milano e dintorni, mentre prosegue l'esame delle videoriprese delle telecamere di sicurezza. Le immagini, secondo quanto si apprende, mostrerebbero due persone entrare nel cortile a notte fonda.

