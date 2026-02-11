Wembanyama è uno scherzo della natura | due giocate assurde contro i Lakers

Victor Wembanyama ha impressionato ancora una volta nella notte Nba. Con due giocate straordinarie contro i Lakers, ha contribuito alla vittoria dei San Antonio Spurs, segnando 37 punti nel primo tempo. La sua altezza e il talento continuano a lasciare a bocca aperta gli appassionati di basket.

La Top-5 della notte Nba del 10 febbraio. Ben due giocate sono di Victor Wembanyama, protagonista con 37 punti nel primo tempo della vittoria dei San Antonio Spurs sul parquet dei Los Angeles Lakers. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wembanyama è uno scherzo della natura: due giocate assurde contro i Lakers Approfondimenti su Wembanyama Lakers NBA, gli Spurs strapazzano i Lakers con un Wembanyama da record I San Antonio Spurs hanno dominato i Los Angeles Lakers in una partita che ha lasciato tutti senza parole. Miracolo in uno zoo del Venezuela: nascono due leoncini bianchi, una specie rarissima in natura Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Wembanyama Lakers «Sconvolto e preoccupato»: Wembanyama commenta così i fatti di MinneapolisLa stella dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama non si nasconde quando gli si chiede di parlare in merito a quanto sta accadendo negli Stati Uniti d'America, con gli ... pianetabasket.com

