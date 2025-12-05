Miracolo in uno zoo del Venezuela | nascono due leoncini bianchi una specie rarissima in natura

Due cuccioli di leone bianco sono appena nati allo zoo di Maracay Delicias, in Venezuela, regalando una notizia straordinaria per la conservazione di una delle varianti più rare e affascinanti del regno animale. Si tratta di un evento eccezionale che riaccende l’attenzione su una specie quasi scomparsa in natura e avvolta da un alone di mistero sin dalla sua scoperta. I piccoli discendono dagli esemplari provenienti dalla riserva di Timbavati, adiacente al celebre parco nazionale Kruger in Sudafrica, dove sopravvive una delle creature più enigmatiche del continente africano. Il leone bianco non è una specie a sé stante, ma una variante genetica del leone africano, resa unica da una mutazione recessiva che conferisce al mantello una tonalità bianco-crema assolutamente distintiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it

