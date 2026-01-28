Un weekend tra i filari della Valpolicella con i tour della Cantina Vogadori

Un weekend tra i filari della Valpolicella, tra vigne e botti, con i tour della Cantina Vogadori. Chi cerca un’esperienza autentica tra storia e sapori intensi, può approfittare delle visite guidate in questa zona, che spesso si anima di visitatori desiderosi di scoprire i segreti dei vini locali. La cantina apre le sue porte, permettendo di entrare nel mondo della produzione e assaggiare direttamente dalle botti. Un’occasione per conoscere da vicino la passione di chi lavora la terra e il vino.

Se siete alla ricerca di un’esperienza che unisca storia, passione e i sapori intensi della terra veronese, il prossimo weekend offre l’occasione perfetta. La Cantina Vogadori, nel cuore della Valpolicella classica, apre le sue porte per una serie di tour degustazione curati nei minimi dettagli. Che siate esperti intenditori o semplici curiosi, avrete tre diverse opportunità per immergervi nel mondo del vino: L'esperienza non si limita a un semplice assaggio, ma è un vero e proprio viaggio che parte dalla terra per arrivare al calice. 1. Passeggiata nei Vigneti: Si parte dall'esterno per capire l'importanza del terroir e come le vigne vengano curate durante tutto l'anno.🔗 Leggi su Veronasera.it

Scopri un weekend esclusivo nella splendida cornice della Valpolicella, un territorio rinomato per i suoi vini pregiati.

