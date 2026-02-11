Weah Marsiglia cosa cambia dopo l’addio di Roberto De Zerbi Le sensazioni sul futuro dell’esterno ex Juventus

L’addio di Roberto De Zerbi ai francesi mette in moto nuove incognite per Weah Marsiglia. L’esterno, che fino a poco fa aveva trovato una certa stabilità, ora si trova davanti a un bivio. La sua posizione in squadra potrebbe cambiare, e in molti si chiedono quali saranno i prossimi passi. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il giocatore resterà in Francia o se cambierà aria.

Weah Marsiglia, il futuro dell’esterno può cambiare dopo l’addio di Roberto De Zerbi ai francesi? Ecco le prime sensazioni in merito. La Juve osserva con attenzione gli sviluppi internazionali che coinvolgono i propri ex tesserati in giro per l’Europa. Nelle scorse ore, il Marsiglia ha ufficializzato l’addio di Roberto De Zerbi dopo la pesante sconfitta interna contro il Paris Saint-Germain. La società francese ha comunicato come la decisione sia stata presa collettivamente per rispondere alle sfide sportive di fine stagione. Mentre l’italiano viene già accostato al Tottenham, club che ha appena esonerato Thomas Frank, a Torino si guarda all’impatto economico di questa rottura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il futuro di De Zerbi a Marsiglia non sembra più così sicuro.

Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia.

