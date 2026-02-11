Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia | la sua avventura francese al capolinea

Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Brugge, la società ha deciso di sollevarlo dall’incarico. La squadra ha ormai poche possibilità di qualificarsi ai playoff di Champions League e il cambio in panchina sembra inevitabile. La decisione è arrivata dopo settimane di tensione e risultati deludenti, e ora il club cerca una svolta per risollevare la stagione.

Tanto tuonò che piovve. Si dice così, di solito. Su Marsiglia il clima è gelido da diverso tempo. Si è raggelato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Brugge che ha compromesso definitivamente la qualificazione ai playoff di Champions League. Poi dopo il 5-0 clamoroso subito in campionato contro il Psg. Tanto è tuonato, che alla fine è piovuto: Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia. Delusione Champions. Per capire la scelta della separazione consensuale, bisogna tornare a quel 28 gennaio. Dove, nella notte, già si era discussa l’ipotesi di un addio anticipato. Era pesato il mancato passaggio, certo, ma anche il risultato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

De Zerbi lascia ufficialmente l'Olympique Marsiglia.

Dopo la sconfitta contro il Psg e l’eliminazione dalla Champions, il futuro di De Zerbi a Marsiglia sembra sempre più in bilico.

