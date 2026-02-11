Il futuro di De Zerbi a Marsiglia non sembra più così sicuro. Dopo la pesante sconfitta contro il Psg e l’eliminazione in Champions, il tecnico bresciano potrebbe essere già sulla via dell’addio. La stampa francese parla di dimissioni vicine e di un club che sta valutando nuove strategie. La crisi si fa sentire, e ora si attende solo una decisione definitiva.

Potrebbe essere già finita l'avventura di Roberto De Zerbi al Marsiglia. Al tecnico bresciano, infatti, non sarebbe piaciuto l'atteggiamento della squadra durante la seduta pomeridiana di martedì, dove si aspettava di vedere una reazione in seguito all'umiliante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain. D'altra parte, anche la dirigenza dell'Olympique non sembra soddisfatta dell'operato dell'allenatore e dei suoi repentini cambi d'umore. Seconda la stampa francese, si va verso le dimissioni del tecnico bresciano. Dopo la recente eliminazione europea, De Zerbi aveva inizialmente rassicurato il direttore sportivo Medhi Benatia e il presidente Pablo Longoria sulla sua volontà di non lasciare il club, ribadendo poi in conferenza stampa: "Abbiamo la forza di ripartire, come abbiamo sempre fatto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Zerbi-Marsiglia, futuro in bilico: per la stampa francese si va verso le dimisssioni

Approfondimenti su De Zerbi Marsiglia

La stampa francese non risparmia critiche al Marsiglia di De Zerbi.

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, si è confrontato con i giornalisti dopo la vittoria sul Lens, sottolineando con fermezza il suo orgoglio italiano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su De Zerbi Marsiglia

Argomenti discussi: De Zerbi-Marsiglia, futuro in bilico: per la stampa francese si va verso le dimisssioni; Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi va giù pesante: Mai allenato un gruppo così instabile; De Zerbi ha subito la peggiore sconfitta nel Classique tra PSG e Marsiglia: disfatta totale; De Zerbi perde 5-0 col Psg e non se ne capacita: Perché veniamo qui e giochiamo una partita del genere?! Poi parla del futuro.

De Zerbi e l’Olympique Marsiglia si separano!Finisce l’avventura di Roberto De Zerbi con l’Olympique Marsiglia! La notizia riportata da Fabrizio Romano pochi minuti fa sposta il calcio francese. Il tecnico bresciano ha raggiunto un accordo con l ... generationsport.it

De Zerbi-Marsiglia, è già finita! Sky: trovato accordo per la risoluzioneIl rapporto tra il Marsiglia e Roberto De Zerbi è giunto ufficialmente al termine. Il club francese e l’allenatore italiano hanno infatti raggiunto un accordo per la ... tuttonapoli.net

Dalla Francia: De Zerbi deciso a lasciare il #Marsiglia #calciomercato #DeZerbi calciomercato.com/liste/rmc-spor… x.com

Marsiglia irriconoscibile: De Zerbi resta in sella, ma... - facebook.com facebook