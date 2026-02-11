Vuoi vendere i tuoi gioielli in oro? All' estero si può fare al bancomat

Sempre più italiani cercano di vendere i loro gioielli in oro, anche all’estero. Ora si può fare anche al bancomat, senza troppi passaggi complicati. Il prezzo dell’oro continua a salire e, dopo averto raggiunto quota record a gennaio, si aggira intorno ai 5.600 dollari. Molti vedono questa fase come un’occasione per monetizzare i propri pezzi di valore.

L'oro sta vivendo una grandissima fase di crescita. Dopo il massimo storico toccato a gennaio (5.600 dollari), al momento viene scambiato intorno ai 5.120 dollari. Per molti si tratta di una valida occasione per ottenere rapidamente del denaro vendendo gioielli ricevuti in dono o in eredità. Nel nostro Paese la quotazione si attesta tra i 136 e i 138 eurogrammo per l'oro 24kt. Insomma, si tratta di una proposta allettante. Mentre in Italia ci si reca nei Compro oro specializzati o presso le banche abilitate, in altri Paesi basta utilizzare alcuni sportelli bancomat. Una soluzione decisamente più rapida e a portata di mano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La febbre dell'oro torna a far parlare di sé.

