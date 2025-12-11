Cosa fare con i tuoi social se vuoi andare gli Stati Uniti | la guida per i nuovi controlli

Gli Stati Uniti intensificano i controlli sui profili digitali dei viaggiatori, includendo social, email e dispositivi elettronici. Questa guida fornisce consigli utili su come gestire la propria presenza online prima di partire, per affrontare con serenità i nuovi controlli e garantire un viaggio senza intoppi.

Gli Stati Uniti puntano a controlli sempre più capillari sui profili digitali dei viaggiatori. Tra social, email e dispositivi elettronici, partire per gli USA potrebbe richiedere una vera pulizia della propria identità online.

Per entrare negli Stati Uniti, anche i turisti italiani potrebbero presto essere chiamati a dichiarare gli ultimi cinque anni di attività sui social media.

