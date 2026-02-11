Vötter e Oberhofer stratosferiche nello slittino doppio donne | è il 3° oro per l'Italia alle Olimpiadi

L’Italia conquista il suo terzo oro alle Olimpiadi invernali grazie a Vötter e Oberhofer nello slittino doppio femminile. È stata una gara emozionante, con le due atlete che hanno dimostrato grande talento e determinazione. La medaglia d’oro, che debutta in questa disciplina, arriva dopo una prova impeccabile che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Pazzesca medaglia d'oro nello slittino doppio femminile che ha fatto il proprio debutto alle Olimpiadi invernali. Tingendosi di azzurro grazie alla stupenda vittoria di Andrea Vötter e Marion Oberhofer le due italiane che hanno stampato il tempo migliore, riscrivendo la storia di questa disciplina e regalando il terzo oro di Milano Cortina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Vötter Oberhofer

La coppia italiana formata da Marion Oberhofer e Andrea Vötter ha vinto l’oro nello slittino doppio donne.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vötter Oberhofer

Argomenti discussi: Cosa vedere a Bormio e quanto costa un weekend tra terme, parchi naturali e piste da sci; Alla vigilia del torneo olimpico di hockey nuove polemiche sull'Arena Santa Giulia: Ghiaccio molle; Sarah Schleper e Lasse Gaxiola insieme a Milano Cortina: primo caso madre-figlio nelle stesse Olimpiadi.

Vötter e Oberhofer vincono l'oro nel doppio femminileSlittino azzurro di nuovo sul gradino più alto del podio 20 anni dopo Armin Zöggeler, ora direttore tecnico della nazionale. Le due altotesine, vincitrici della Coppa del mondo di doppio nel 2023 e 20 ... rainews.it

Vötter e Oberhofer lottano per l'oro nel doppio femminileLe due altotesine, vincitrici della Coppa del mondo di doppio nel 2023 e 2024, sono in testa dopo la prima manche ... rainews.it