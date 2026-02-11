Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno vinto l' oro nello slittino doppio femminile

Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno scritto una pagina storica per l’Italia. Le due atlete hanno vinto l’oro nello slittino doppio femminile ai Giochi invernali, un evento mai disputato prima in questa categoria a livello olimpico. La squadra italiana conquista così la prima medaglia d’oro in questa disciplina, aprendo una nuova strada per il movimento nazionale.

