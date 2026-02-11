Meravigliose Voetter-Oberhofer | medaglia d’oro nello slittino doppio è la terza per l’Italia

La coppia italiana formata da Marion Oberhofer e Andrea Vötter ha vinto l’oro nello slittino doppio donne. È la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa edizione dei Giochi. La vittoria arriva dopo delusioni in superG e biathlon, ma conferma che l’Italia può ancora puntare sullo slittino. La coppia ha dato il massimo e ha realizzato una gara perfetta, portando a casa il risultato più importante.

Delusioni in superG e biathlon, prime gioie con lo slittino. Nello specifico in quello doppio donne, dove la coppia composta da Marion Oberhofer e Andrea Vötter ha conquistato l’oro. Le azzurre avevano chiuso al primo posto la prima manche, mostrando da subito grande affiatamento e grande confidenza con la pista di casa. Nella seconda manche sono scese per ultime – visto il miglior tempo nella prima – conducendo dall’inizio alla fine. Dopo un’ottima partenza, la coppia italiana ha incrementato il vantaggio sulle avversarie tedesche, chiudendo poi con oltre un decimo di vantaggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

