Meravigliose Voetter-Oberhofer | medaglia d’oro nello slittino doppio è la terza per l’Italia

La coppia italiana formata da Marion Oberhofer e Andrea Vötter ha vinto l’oro nello slittino doppio donne. È la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa edizione dei Giochi. La vittoria arriva dopo delusioni in superG e biathlon, ma conferma che l’Italia può ancora puntare sullo slittino. La coppia ha dato il massimo e ha realizzato una gara perfetta, portando a casa il risultato più importante.

Delusioni in superG e biathlon, prime gioie con lo slittino. Nello specifico in quello doppio donne, dove la coppia composta da Marion Oberhofer e Andrea Vötter ha conquistato l'oro. Le azzurre avevano chiuso al primo posto la prima manche, mostrando da subito grande affiatamento e grande confidenza con la pista di casa. Nella seconda manche sono scese per ultime – visto il miglior tempo nella prima – conducendo dall'inizio alla fine. Dopo un'ottima partenza, la coppia italiana ha incrementato il vantaggio sulle avversarie tedesche, chiudendo poi con oltre un decimo di vantaggio.

