La minaccia degli antagonisti alle Olimpiadi invernali diventa sempre più concreta. Dopo i sabotaggi di Bologna e gli attacchi a Milano, le forze dell’ordine rafforzano i controlli. La tensione resta alta, e le autorità si preparano a fronteggiare eventuali ulteriori episodi di violenza.

Lo avevamo detto il 17 gennaio: le Olimpiadi invernali sotto attacco degli antagonisti. Treni sabotati a Bologna, bombe carta contro la polizia a Milano. Il direttore Daniele Capezzone illustra Il Tempo di oggi, con il super retroscena che vede Franco Gabrielli, l'ex capo della polizia, in lizza per la guida del centrosinistra, e quello di domani. Dove troverà spazio il post surreale di Pier Luigi Bersani, che ha pubblicato un tabellone ferroviario con una serie di ritardi, come se si trattasse di disservizi. Peccato che si trattava del frutto di un sabotaggio di quegli antagonisti ai quali i sindaci di sinistra fanno le coccole e in qualche caso offrono pure le basi logistiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I terroristi olimpici e il post di Bersani, la sinistra che coccola i violenti

La violenza è esplosa ieri a Torino, dove un gruppo di criminali, secondo quanto riferito, coccolato dalla sinistra, ha scatenato una vera guerriglia.

Bersani afferma che alla sinistra manca un programma chiaro, ma perché non lo propone lui? Spesso le discussioni sulla necessità di un piano condiviso sono frequenti, senza però passi concreti.

