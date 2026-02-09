La sinistra coccola quelli che sfasciano le città

Gli scontri a Torino durante lo sgombero di Askatasuna mostrano ancora una volta come alcuni gruppi si oppongano alle decisioni dello Stato. In città, manifestanti e blocchi hanno cercato di impedire le operazioni, creando tensione e disagi. La polizia ha dovuto intervenire per riportare l’ordine. La scena si ripete anche a Milano e Bologna, dove le proteste contro le Olimpiadi invernali e il sabotaggio delle ferrovie hanno complicato la giornata di molte persone. Questi episodi evidenziano come ci siano forze che vogliono creare confus

Gli scontri di Torino per lo sgombero di Askatasuna, quelli di Milano contro le Olimpiadi invernali e il sabotaggio di Bologna che ha paralizzato la circolazione ferroviaria, dimostrano che esiste un’area antagonista che si contrappone allo Stato e tenta di creare il caos. Tuttavia, oltre a confermare l’esistenza di frange estreme le cui azioni si avvicinano al terrorismo, i fatti degli ultimi dieci giorni sono anche la prova della presenza di uno schieramento politico che ogni volta non riesce a scegliere da che parte stare. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La sinistra coccola quelli che sfasciano le città Approfondimenti su Torino Sgombero I terroristi olimpici e il post di Bersani, la sinistra che coccola i violenti La minaccia degli antagonisti alle Olimpiadi invernali diventa sempre più concreta. I criminali che la Sinistra coccola scatenano la guerriglia a Torino: 30 feriti. Meloni: "Lo Stato non arretra" La violenza è esplosa ieri a Torino, dove un gruppo di criminali, secondo quanto riferito, coccolato dalla sinistra, ha scatenato una vera guerriglia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Torino Sgombero Argomenti discussi: Lo strappo di Vannacci, il no della Schlein, la sinistra che coccola Askatasuna: ecco il podio dei peggiori; I criminali che la Sinistra coccola scatenano la guerriglia a Torino: 30 feriti. Meloni: Lo Stato non arretra; Aska, scontri a Torino. La rabbia di Meloni: Basta con l’impunità. E attacca la sinistra; Scontri a Torino, Meloni: Lo Stato non arretra. E chiama in causa la magistratura: Faccia la sua parte. Piantedosi attacca: Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti. Conte e Schlein condannano: Fatti inqualificabili. Lo strappo di Vannacci, il no della Schlein, la sinistra che coccola Askatasuna: ecco il podio dei peggioriIl generale lascia la Lega. La segretaria dem sul referendum: I fascisti votano sì. Certa sinistra non riesce a scaricare Askatasuna. Ecco i peggiori della settimana ... ilgiornale.it Vannacci, Schlein, la sinistra che coccola Askatasuna: il podio dei peggioriIl generale lascia la Lega. La segretaria dem sul referendum: I fascistri votano sì. Certa sinistra non riesce a scaricare Askatasuna. Ecco i peggiori della settimana ... ilgiornale.it I terroristi olimpici e il post di #Bersani, la sinistra che coccola i violenti. Il video di @Capezzone #iltempoquotidiano #Olimpiadi x.com Dopo Torino nuove indegne scene a Milano: lancio di pietre, bottiglie, fuochi d’artificio e petardi contro gli agenti. La sinistra coccola questi delinquenti!! facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.