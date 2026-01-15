La Polizia Postale segnala una nuova truffa su WhatsApp, in cui i malintenzionati si spacciano per persone affidabili per chiedere denaro agli utenti. Questa frode sfrutta la fiducia nelle conversazioni online, inducendo le vittime a inviare soldi senza rendersene conto. È importante conoscere i segnali di allarme e adottare precauzioni per evitare di cadere in queste trappole.

La Polizia Postale richiama l’attenzione degli utenti di WhatsApp. Come riporta Il Corriere della Sera, le autorità hanno messo in guardia le persone dalle truffe online, riguardanti la richiesta di soldi da parte di un contatto fidato. Con lo smishing (la crasi delle parole “sms” e “phishing”) gli hacker rubano i dati dei conti correnti delle persone. L’sms infetto arriva da un contatto già salvato in rubrica dalla vittima. “Sono rimasto al verde, riusciresti a darmi una mano?”, questa è la tipologia di messaggio che si riceve dalla persona fidata. Gli hacker allegano al messaggio un link con un iban a cui fare il versamento, fingendo che appartenga a un contatto della vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mamma sono rimasto al verde, riusciresti a darmi una mano?”: attenzione alla nuova truffa su WhatsApp che ruba i soldi agli utenti. Ecco come funziona

