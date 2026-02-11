Napoli la nuova truffa su WhatsApp il messaggio vota mia nipote svuota i conti | l’allarme dei Carabinieri

I Carabinieri di Napoli hanno lanciato un allarme per un nuovo modo di truffare online. Si tratta di un messaggio su WhatsApp che invita a votare per “mia nipote”, sembrare innocuo ma in realtà serve a svuotare i conti correnti delle vittime. Molti utenti hanno ricevuto questa richiesta e alcuni hanno già subito perdite di soldi. Le forze dell’ordine invitano a fare attenzione e a non cliccare su link sospetti.

“Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco.”. È questo il messaggio apparentemente innocuo che negli ultimi mesi sta facendo scattare un nuovo allarme truffe online. Una frode informatica sempre più diffusa, nota come Ghost Pairing, che sfrutta WhatsApp e la fiducia tra contatti per sottrarre account e dati personali. La truffa inizia con un messaggio inviato da un contatto reale – amico, parente o conoscente – che invita a votare una bambina o una giovane ballerina in un presunto concorso online. Il link rimanda a una pagina web curata e credibile, spesso con riferimenti a istituzioni o eventi culturali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

