Fuorigrotta voragine in via Caravaggio | strada chiusa al traffico

A Fuorigrotta, via Caravaggio è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di un cedimento nel manto stradale. Una voragine di circa 50 centimetri ha causato disagi e interruzioni nella circolazione. L’intervento delle autorità è in corso per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Forti disagi per la chiusura parziale di via Caravaggio a seguito del cedimento della strada. Una buca larga 50 centimetri si è formata nel manto stradale. La cause del cedimento sono ancora in fase di accertamento, ma si tratterebbe del cedimento della parete di un manufatto fognario. Fuorigrotta, cede il manto stradale in via Caravaggio: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Fuorigrotta, voragine in via Caravaggio: strada chiusa al traffico Leggi anche: Voragine in via Caravaggio, traffico impazzito tra Fuorigrotta e Vomero e bus deviati Leggi anche: Fuorigrotta, cedimento stradale in via Caravaggio: strada chiusa e bus deviati Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Chiusa via Caravaggio per voragine, traffico impazzito tra Fuorigrotta e Vomero e bus deviati; Voragine a Fuorigrotta: strada chiusa, deviati i bus di linea; Napoli, voragine in via Caravaggio: deviate linee autobus; Napoli, si apre voragine a via Caravaggio: strada chiusa e traffico in tilt. Chiusa via Caravaggio per voragine, traffico impazzito tra Fuorigrotta e Vomero e bus deviati - Sprofonda la strada, chiusa via Caravaggio, traffico tra Fuorigrotta e Vomero. fanpage.it

Voragine a Fuorigrotta: strada chiusa, deviati i bus di linea - Un'ampia voragine si è aperta nel quartiere Fuorigrotta, creando non pochi disagi alla viabilità. napolitoday.it

Fuorigrotta, cedimento stradale in via Caravaggio: strada chiusa e bus deviati - Cedimento stradale a Fuorigrotta: via Caravaggio chiusa per una voragine. 2anews.it

Voragine a Fuorigrotta: strada chiusa, deviati i bus di linea ift.tt/OsRD4y3 x.com

Napoli: Voragine in via Caravaggio, strada chiusa e traffico in tilt - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.