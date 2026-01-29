Voragine in via Calenda strada chiusa al traffico

Questa pomeriggio, intorno alle 17, una voragine si è aperta in via Calenda e ha costretto le autorità a chiudere tutta la strada al traffico. Nessuno si aspettava un crollo così improvviso, che ha creato disagi ai residenti e agli automobilisti. Per ora, i lavori di messa in sicurezza sono in corso e si attende una decisione su come intervenire per riparare il tratto danneggiato.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato necessario chiudere completamente al traffico il tratto di via Calenda dove, nel pomeriggio, intorno alle 17, si è aperta una voragine sull'asfalto. Il cedimento, largo almeno un metro e profondo oltre il manto stradale, ha imposto un immediato intervento per motivi di sicurezza. In un primo momento la polizia municipale aveva provveduto a deviare il traffico su una sola carreggiata, ma le verifiche successive e il monitoraggio dell'area hanno evidenziato una situazione di potenziale pericolosità. Da qui la decisione di interdire completamente la strada alla circolazione veicolare.

