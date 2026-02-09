Von der Leyen ‘sulla competitività fare anche a meno dell’unanimità’

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto che in alcune decisioni sulla competitività dell’Unione Europea si potrebbe fare a meno dell’unanimità. Ha spiegato che questo potrebbe semplificare i processi e rendere le risposte più rapide, soprattutto in settori strategici. La proposta ha suscitato reazioni diverse tra gli Stati membri, alcuni preoccupati per possibili rischi di perdita di controllo. Intanto, l’Europa si prepara a confrontarsi con le sfide di un mercato globale in rapido mutamento.

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha espresso l'auspibilità di superare il principio dell'unanimità in alcune aree chiave per quanto riguarda le decisioni relative alla competitività dell'Unione Europea. Questa proposta, emersa in un contesto di crescente dibattito sulla necessità di accelerare i processi decisionali dell'UE, mira a rendere l'Europa più reattiva e capace di affrontare le sfide economiche globali. L'affermazione della Von der Leyen apre una nuova fase nel dibattito sulle riforme istituzionali necessarie per un'Unione Europea più efficiente e competitiva sul panorama internazionale.

