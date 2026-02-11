Volontaria segnala violenze nell' asilo nido di Benevento suore e maestre nei guai | L' ho fatto per i bambini

Una volontaria del servizio civile ha denunciato presunte violenze e maltrattamenti in un asilo nido di Benevento. La donna ha raccontato di aver deciso di parlare per proteggere i bambini. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e stanno ascoltando testimoni, mentre suore e maestre sono state ascoltate come persone informate sui fatti. La vicenda ha subito suscitato scalpore in città.

Dopo la scoperta dei presunti maltrattamenti avvenuti all'interno dell'asilo nido gestito dalle Suore Battistine nel quartiere Triggio di Benevento, la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta che coinvolge cinque educatrici, tre suore e due maestre laiche, accusate di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra i dieci mesi e i tre anni. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una giovane impegnata nel servizio civile, che in una lunga lettera ha scritto "L'ho fatto per i bambini". Cosa è successo in un asilo nido di Benevento Le immagini e le intercettazioni ambientali La lettera della volontaria del servizio civile Cosa è successo in un asilo nido di Benevento Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, i fatti contestati riguarderebbero episodi ripetuti nel tempo.

