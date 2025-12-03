Volley serie B1 femminile Ravenna è troppo forte per la Lasersoft Riccione Buona prova ma niente punti contro la capolista

Sport.quotidiano.net | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente da fare, questa volta, per la Lasersoft Riccione che, di fronte alla capolista Olimpia Teodora Ravenna, mette insieme un buonissimo match ma esce senza punti. Le ravennati s’impongono 3-1, con tantissimo equilibrio nei due set centrali e dominio abbastanza marcato delle padrone di casa nel primo e nel quarto. A inizio incontro c’è parecchio equilibrio, con le due squadre che vanno di sorpassi e controsorpassi fino al 13-12. Poi Ravenna mette il turbo e non si volta più indietro fino al 25-16. Nel secondo la Lasersoft fa gara di testa, arriva sul vantaggio di 18-21 e ha anche un setpoint sul 23-24. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

volley serie b1 femminile ravenna 232 troppo forte per la lasersoft riccione buona prova ma niente punti contro la capolista

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B1 femminile. Ravenna è troppo forte per la Lasersoft Riccione. Buona prova, ma niente punti contro la capolista

Scopri altri approfondimenti

volley serie b1 femminileVolley serie B1 femminile. Ravenna è troppo forte per la Lasersoft Riccione. Buona prova, ma niente punti contro la capolista - Niente da fare, questa volta, per la Lasersoft Riccione che, di fronte alla capolista Olimpia Teodora Ravenna, mette insieme ... Riporta sport.quotidiano.net

volley serie b1 femminileVolley B1 femminile, alle 20.30 al PalaLirone arriva Montesport. In B2, la Eco Termologic ospita Pavia. Vtb all’assalto del secondo posto. Cavalli: "Siamo in grande crescita» - La Dm Group all’assalto del secondo posto del campionato di serie B1 femminile di pallavolo. Riporta sport.quotidiano.net

volley serie b1 femminileVolley B1 femminile, Lasersoft: è derby a Ravenna con l'Olimpia - La squadra ravennate è una delle corazzate del girone B, formazione che occupa in solitaria la prima posizione nella graduatoria con 20 punti ... Lo riporta altarimini.it

volley serie b1 femminilePallavolo, per la Pieralisi Jesi è crisi vera - Collemarino è a tre punti dalla vetta in B2 Femminile ... Da centropagina.it

B1, Florens a Mondovì per restare sul trono. Garlasco-Alessandria sfida ad alta quota - I ragazzi lomellini, a meno 2 dalla vetta, vanno a Limbiate. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

volley serie b1 femminileVolley, B femminile: due vittorie e due sconfitte per le bresciane - In B2 festeggiano Vobarno e Brescia Volley, mentre in B1 vanno ko Torbole e Promoball che si affonteranno sabato prossimo nel derby ... giornaledibrescia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Volley Serie B1 Femminile