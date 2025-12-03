Volley serie B1 femminile Ravenna è troppo forte per la Lasersoft Riccione Buona prova ma niente punti contro la capolista

Niente da fare, questa volta, per la Lasersoft Riccione che, di fronte alla capolista Olimpia Teodora Ravenna, mette insieme un buonissimo match ma esce senza punti. Le ravennati s’impongono 3-1, con tantissimo equilibrio nei due set centrali e dominio abbastanza marcato delle padrone di casa nel primo e nel quarto. A inizio incontro c’è parecchio equilibrio, con le due squadre che vanno di sorpassi e controsorpassi fino al 13-12. Poi Ravenna mette il turbo e non si volta più indietro fino al 25-16. Nel secondo la Lasersoft fa gara di testa, arriva sul vantaggio di 18-21 e ha anche un setpoint sul 23-24. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

