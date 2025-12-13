Volley serie B1 femminile Riccione prova a dare continuità ai risultati Contro la Fantini-Folcieri una partita verità

La squadra femminile di volley serie B1 di Riccione cerca di mantenere il momento positivo dopo la convincente vittoria contro Bologna. La sfida in trasferta contro la Fantini-Folcieri rappresenta un banco di prova importante per consolidare i risultati e proseguire nel cammino di crescita in campionato.

Alla gran vittoria con Bologna fa seguito, in casa Lasersoft Riccione, la trasferta complicata di Ostiano, in provincia di Cremona. Stasera, alle 20.30 (arbitri Mischi e Ferrara), le ragazze di Piraccini sono attese a un test tutt’altro che semplice con la Fantini-Folcieri, sesta in classifica ma squadra che può ambire ai quartieri alti, visto il roster allestito. Il gruppo allenato da Valeria Magri ha giocato l’ultima partita senza l’opposta Sofia Tosi e la centrale Elisa D’Este, ma la squadra ha mostrato spirito battagliero perdendo solo al tie-break, nella tana della seconda della classe, Figline Valdarno. Sport.quotidiano.net

