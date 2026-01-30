Territorio e lavoro Aumenta l’occupazione trainata da commercio edilizia e manifattura

Nel territorio empolese, il numero di occupati è in crescita. Nonostante le difficoltà economiche e le crisi passate, il settore tiene bene. Lo scorso periodo ha visto aumentare l’occupazione, soprattutto nei settori di commercio, edilizia e manifattura. Un segnale positivo in un momento in cui molti altri comparti attraversano momenti complicati.

C'è più lavoro. Nonostante i venti di crisi che via via soffiano (e che hanno pesantemente soffiato in passato, specie tre lustri fa con il 'crash' delle banche americane), il tessuto empolese tiene ed anzi gli occupati sono addirittura aumentati. Lo dice il Documento unico di Programmazione del Comune di Empoli (Dup), testo fondamentale per il bilancio appena approvato. La base sono i dati Istat. Trainano le attività manifatturiere, il commercio, i servizi, si riaffaccia l'edilizia. Prova a rimettere la testa avanti, come vedremo, il turismo. Insomma: Empoli rimane radicata nelle attività che l'hanno resa celebre nella sua storia.

