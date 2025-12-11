L’occupazione si ferma per la prima volta dal 2021 | calano i posti di lavoro

Per la prima volta dal 2021, l'occupazione si arresta, registrando una lieve diminuzione dei posti di lavoro nell'estate 2025 rispetto ai trimestri precedenti. Sebbene il calo sia marginale, i dati indicano che il livello di occupazione si mantiene sostanzialmente invariato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

