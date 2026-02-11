Voetter e Oberhofer scrivono la storia | oro storico nel doppio femminile dello slittino a Milano-Cortina 2026

Andrea Voetter e Marion Oberhofer scrivono un’altra pagina di storia dello sport italiano. Le due azzurre hanno conquistato l’oro nel doppio femminile dello slittino ai Giochi di Milano-Cortina 2026. È stata una gara intensa, con le italiane che hanno saputo mantenere la concentrazione e superare le avversarie. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra il pubblico e gli addetti ai lavori, che ora parlano di un risultato storico per lo sport italiano.

Trionfo altoatesino nello slittino. Il doppio femminile dello slittino ha una nuova storia da raccontare, e a scriverla sono due azzurre: Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Le due atlete altoatesine hanno conquistato l’oro a Milano-Cortina 2026, primo trionfo olimpico per questa specialità al debutto nella rassegna invernale. Sul podio, argento alle tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina e bronzo alle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. Chi sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer, le regine dello slittino italiano?. Andrea Voetter, 30enne di Siusi allo Sciliar, e Marion Oberhofer, 25enne di Rodengo, sono da anni le regine dello slittino su pista artificiale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

