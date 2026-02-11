Milano-Cortina 2026 Italia sull’Olimpo | Voetter e Oberhofer fanno la storia nel doppio di slittino

Milano-Cortina 2026 si avvicina e l’Italia conquista un’altra vittoria nello slittino. Voetter e Oberhofer salgono di nuovo sul podio, portando a casa il primo posto nel doppio di Coppa del Mondo dopo due anni di attesa. La gara si è svolta tra emozioni e colpi di scena, e i due atleti italiani hanno dimostrato di essere tra i migliori al mondo. Questo risultato rafforza la candidatura italiana per i Giochi invernali del 2026.

Voetter ed Oberhofer tornano sul gradino più alto di un podio a 2 anni di distanza dall'ultimo successo in Coppa del Mondo. Le azzurre hanno atteso il momento perfetto per tornare a vincere. Splendido trionfo delle italiane che festeggiano. Le due azzurre che hanno battuto EitbergerMatschina ed EgleKipp per conquistare il primo storico oro del doppio femminile dello slittino ai Giochi Olimpici.

