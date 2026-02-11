L’Italia conquista il suo terzo oro ai Giochi di Milano-Cortina. Le azzurre Voetter e Oberhofer vincono nel doppio donne di slittino, dopo aver dominato anche nella prima run. È il primo oro della manifestazione a Cortina, che conferma la buona forma degli atleti italiani su questo palcoscenico.

Le azzurre, già in testa dopo la prima run, firmano il terzo titolo olimpico di questa edizione CORTINA - Arriva il terzo oro per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, il primo a Cortina. Merito di Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che vincono nel nuovo Sliding Center la gara del doppio femminile di slittino. Sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Malagò, numero uno della Fondazione Milano-Cortina, e del bronzo olimpico in carica nello slittino Dominik Fischnaller, le azzurre portano così il terzo oro della spedizione italiana dopo quella di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e quella dello short track nella staffetta mista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano-Cortina, oro Italia con Voetter-Oberhofer nel doppio donne di slittino

Approfondimenti su Milano Cortina

Questa mattina a Milano Cortina, Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto l’oro nello slittino doppio femminile.

Le italiane Voetter e Oberhofer vincono l’oro nello slittino femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro Italia nello short track, bronzo nel curling; Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026: 12 medaglie e sesta edizione a podio · Risultati Olimpiadi oggi; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Milano Cortina, oro Italia nella staffetta mista short track.

Milano Cortina, delusione azzurra nel SuperG: Paris cade, Franzoni sesto - DirettaIntanto a Cortina è arrivato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che assisterà tra gli altri eventi anche al SuperG femminile in programma domani alle 11,30. Mattarella resterà ... adnkronos.com

Milano Cortina, Italia oro nella staffetta short track. Bronzo nel curlingMedaglia anche da curling. Dopo l’oro di quattro anni fa la coppia italiana composta da Amos Mosaner e Stefani Constantini tornano sul podio in casa e vincono il bronzo, al termine di una gara intensa ... adnkronos.com

Milano Cortina 2026, le azzurre Voetter e Oberhofer vincono l'oro nello slittino doppio Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-2026-italia-oro-nello-short-track-misto-e-bronzo-nel-doppio-misto-curling-oli - facebook.com facebook

Milano-Cortina, già undici podi come in tutta Torino 2006 #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com