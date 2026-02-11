Le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno fatto il primo oro nel doppio femminile nello slittino alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Hanno chiuso la gara in 1:46, lasciando dietro tutte le rivali. È stata una vittoria importante, che arriva al debutto di questa disciplina nel programma olimpico. La coppia italiana ha dimostrato di essere in forma e pronta a salire sul podio.

Voetter e Oberhofer Oro Storico: Doppio Femminile Slittino alle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Andrea Voetter e Marion Oberhofer scrivono un’altra pagina di storia dello sport italiano.

Cortina, l’Oro Azzurro Scrive la Storia Le due italiane, Voetter e Oberhofer, hanno conquistato l’oro olimpico nel doppio femminile di slittino a Cortina.

