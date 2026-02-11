Voetter e Oberhofer Oro Storico | Doppio Femminile Slittino alle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno fatto il primo oro nel doppio femminile nello slittino alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Hanno chiuso la gara in 1:46, lasciando dietro tutte le rivali. È stata una vittoria importante, che arriva al debutto di questa disciplina nel programma olimpico. La coppia italiana ha dimostrato di essere in forma e pronta a salire sul podio.

Al debutto del doppio femminile nel programma olimpico le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer centrano uno splendido oro in 1:46.284 alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Miglior tempo nella prima run e miglior tempo nella seconda run dominando Germania con +0.120 e Austria con +0.259 in una prestazione semplicemente perfetta che fa entrare le due atlete nella storia olimpica dello slittino #AndreaVoetter #MarionOberhofer #OroOlimpico. su Digital-News.it Al debutto del doppio femminile nel programma olimpico le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer centrano uno splendido oro in 1:46.284 alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Digital-news.it

